Бывший президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в Евросоюз

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (2006–2016) высказался за запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России.

«Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах,— написал он в Twitter.— До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».

В комментариях он признал, что такая мера ударила бы по рядовым россиянам, но тем не менее потребовал ввести ее: «На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно».

«Россия сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?» — спрашивает он.

Тоомас Хендрик Ильвес сейчас является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.