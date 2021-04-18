В Праге облили кетчупом стены посольства России

Полиция задержала в Праге семь человек, которые прошедшей ночью облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства РФ в Чехии. Об этом информировал журналистов в воскресенье официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек.

«Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства РФ кетчупом, — отметил он. — Ведется расследование. Против них возбуждено дело об административном правонарушении».

Стены посольства уже очищены. По словам задержанных, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер страны Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по утверждению чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ. Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице, при котором погибли два человека. К нему, как сказали политики, причастны офицеры российской военной разведки ГРУ.