NASA попробует завтра запустить марсианский вертолет

Первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе состоится 19 апреля.
Об этом сообщается в Твиттере NASA.
«Мы планируем уже в понедельник провести первый управляемый полет на Марсе», — говорится в сообщении.
Вертолет начнет свой полет в 10:30 по киевскому времени.
Как сообщалось, вертолет Ingenuity весом менее 2 кг был доставлен на Марс 18 февраля внутри марсохода Perseverance. С тех пор его первый полет неоднократно переносился.
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