NASA попробует завтра запустить марсианский вертолет

Первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе состоится 19 апреля.

Об этом сообщается в Твиттере NASA.

«Мы планируем уже в понедельник провести первый управляемый полет на Марсе», — говорится в сообщении.

Вертолет начнет свой полет в 10:30 по киевскому времени.

Как сообщалось, вертолет Ingenuity весом менее 2 кг был доставлен на Марс 18 февраля внутри марсохода Perseverance. С тех пор его первый полет неоднократно переносился.