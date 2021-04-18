В Израиле разрешили не носить маски на улице

Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в связи со снижением уровня заражения коронавирусом в стране. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Показатели заболеваемости продолжают оставаться низкими по всей стране, отменяется требование носить маски на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

При этом Минздрав страны по-прежнему рекомендует носить маски при большом скоплении людей. Ношение масок в помещениях остается обязательным.

Ранее власти страны раскрыли условия въезда иностранных туристов, сделавших вакцинацию. Туристам будет необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет. Кроме того, чтобы покинуть пределы израильского аэропорта, туристам нужно будет пройти повторный ПЦР-тест, а также тест на антитела, чтобы подтвердить, что прибывшие вакцинированы или ранее вылечились от вируса.

Израиль откроет границы для вакцинировавшихся 23 мая.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле было выявлено более 836 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране не выявили ни одного случая заражения.