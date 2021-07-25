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Вертолет NASA совершил рекордный полет на Марсе

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Вертолет NASA совершил рекордный полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, в субботу совершил 10-й автономный полет на Красной планете протяженностью 1,6 км, сообщило в воскресенье NASA.

«Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется „Поднятые хребты“. Это был самый сложный полет с 10-ю пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсоходу Perseverance», — говорится в сообщении.

По данным NASA, вертолет-дрон сделал многочисленные фотографии района «Поднятые хребты» — совокупности каменных образований внутри кратера Езеро на Марсе.

В ходе самого первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

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Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Марс, Ingenuity
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