В ЕС назвали развертывание сил РФ у границы с Украиной «крупнейшим в истории»

По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, это является причиной для беспокойства

Евросоюз считает развертывание российских сил у границ с Украиной «крупнейшим в истории». Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Более 150 тыс. российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, — утверждал он. — Я не могу сказать, откуда у эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».

Боррель подчеркнул, что пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу подключиться к видеоконференции, который проинформировал министров по ситуации на границе с Россией. «Главный сигнал министров — полная поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины и призыв к России к деэскалации. Мы продолжим поддерживать усилия в рамках нормандского формата. Мы подтвердили, что ЕС примет участие на саммите „Крымской платформы“ 23 августа. И мы подчеркнули необходимость ускорения Украиной процесса реализации реформ», — добавил он.

Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. После этого появились сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной.