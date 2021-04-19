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Революция в футболе: как Суперлига изменит все

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Революция в футболе: как Суперлига изменит все

В европейском футболе происходит тектонический сдвиг: в ночь на 19 апреля 12 суперклубов объявили о создании Суперлиги — альтернативного Лиге чемпионов УЕФА турнира. Эти команды — английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Все это — мощнейшие бренды с гигантскими доходами и фан-базой.

Ожидается, что всего в Суперлиге будет 20 клубов, из которых 15 станут постоянными участниками — в отличие от ЛЧ, в которую нужно каждый сезон пробиваться через национальные чемпионаты. Их разделят на две группы по десять команд, каждая из которых сыграет друг с другом по два раза, после чего лучшие клубы ждет плей-офф. Старт — уже в августе.

Новость буквально взорвала мировой футбол: топ-клубы решили создать Суперлигу в разгар финансового кризиса в спорте из-за пандемии и фактически объявили войну УЕФА. Их мотивация проста: хотят чаще играть друг с другом, зарабатывать еще больше и не делиться доходами с маленькими клубами. Но УЕФА не собирается сдаваться и готовит ответные удары, самый серьезный из которых — исключение из национальных чемпионатов.

Прямо сейчас Суперлига — едва ли не самая громкая мировая новость дня. К инвестициям она имеет прямое отношение: сразу два клуба Суперлиги — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» — торгуются на фондовых биржах. На новости о новой лиге их акции рванули вверх: бумаги «Юве» на Миланской бирже подскочили более чем на 15%, акции «МЮ» на премаркете NYSE — почти на 10%.

Много, очень много денег

Главная причина оптимизма рынка — захватывающие финансовые перспективы, открывающиеся перед клубами Суперлиги. По информации NY Times, просто за вступление в лигу каждая команда получит по €350 млн ($425 млн). УЕФА ничего подобного предложить не может: даже победитель Лиги чемпионов «Бавария» по итогам прошлого сезона получила всего около €130 млн.

У El Pais немного иные данные: шесть клубов Суперлиги получат по €350 млн, четыре клуба — по €225 млн, два — €112,5 млн и еще три — €100 млн. Деньги от телетрансляций, по информации издания, предполагается делить так:

32,5% — 15 клубам-основателям
32,5% — поровну между всеми участниками
20% — в зависимости от места
15% — в зависимости от ТВ-рейтингов по миру

Финансовую мощь Суперлиге обеспечивает американский банк JP Morgan Chase: сумма соглашения составит €6 млрд. Банк собирается отбить деньги благодаря телеконтрактам: клубы-учредители ждут, что на первоначальном этапе доходы от турнира превысят €10 млрд.

Суперлига позволит топ-клубам чаще играть друг с другом. Согласно объявленному формату, каждая команда проведет минимум 18 матчей (в Лиге чемпионов гарантировано всего шесть игр). Это обещает увеличение как матчдэй-доходов (от билетов, атрибутики и кейтеринга), так и от телетрансляций. И их не надо будет делить с УЕФА и другими клубами, как в ЛЧ — там 32 участника получают лишь 58% выручки УЕФА от еврокубков.

Заработок футбольных клубов складывается в основном из пяти статей доходов: спонсорские поступления, трансферы игроков, телетрансляции, еврокубки (для сильнейших команд), а также доходы в дни матчей (билеты, атрибутика, кейтеринг и т. д.). Из-за пандемии коронавируса, повлекшей закрытие трибун для болельщиков и приостановку всех турниров, команды понесли большие убытки: к примеру, по расчетам Swiss Ramble, потери «Ювентуса» в сезоне 2019–2020 составили €168 млн.

Годовая выручка «МЮ» в 2020 году составила $670 млн. Выплата JP Morgan $5 млрд клубам — основателям Суперлиги позволит им решить многие из накопившихся в последнее время финансовых проблем. УЕФА не предлагает вариантов для их решения.

УЕФА грозит жесткой реакцией

Проект Суперлиги предполагает, что топ-клубы прекратят играть в еврокубках под эгидой УЕФА. Матчи нового турнира планируют играть в середине недели — традиционный слот под Лигу чемпионов. В уик-энды, как и раньше, будут проходить матчи национальных чемпионатов.

Вот только из них клубы-ренегаты могут выдворить. УЕФА заручилась поддержкой национальных лиг и вместе с английской Премьер-лигой, испанской Ла Лигой и итальянской Серией А выпустила совместное заявление, где пообещала суперклубам большие проблемы.

«Мы, а также ФИФА и все наши ассоциации-члены будем едины в наших усилиях, направленных на остановку этого циничного проекта. Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как на судебном, так и на спортивном, чтобы этого не произошло. Соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды», — сказано в заявлении.

Другие лиги и национальные федерации — например, Бундеслига, французская Лига 1 — их тоже поддержали.

Если угрозы воплотятся в жизнь, то это фактически будет означать, что клубам Суперлиги останется играть только друг с другом. Возможность лишить топы примерно четырех десятков матчей с командами из своих стран — по сути, главный рычаг давления УЕФА и национальных лиг на богатые команды.

Не факт, что лиги решатся на такое: выдворение самых ценных брендов может не понравиться рекламодателям и бродкастерам, которые могут потребовать пересмотра или разрыва контрактов.

С другой стороны, на них могут надавить собственные власти: проект Суперлиги настолько глобален, что против него высказываются даже главы государств: например, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Создание Суперлиги нанесет серьезный ущерб футболу. Мы поддерживаем футбольные власти в возможных санкциях. Суперлига ударит в самое сердце национальных чемпионатов и затронет болельщиков по всей стране», — написал Джонсон в твиттере.

И это еще не все: по данным La Gazzetta dello Sport, УЕФА готовит иск на $50–60 млрд к клубам — основателям Суперлиги.

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Топ-клубы угрожали созданием собственной лиги еще с конца 1980-х, но еще никогда не заходили настолько далеко. Похоже, теперь они готовы пойти до конца: все 12 клубов покинули Ассоциацию европейских клубов (ECA), а также предупредили о юридических мерах, направленных против попыток сорвать запуск Суперлиги.

Надежда избежать раскола еще есть: в УЕФА объявил о реформе Лиги чемпионов — в ней будет четыре дополнительных места для проваливших сезон топ-клубов, десять гарантированных игр вместо шести и увеличенные призовые для команд. По данным Telegraph, в организации рассчитывают, что клубы — основатели Суперлиги просто рассчитывают выторговать для себя более выгодные коммерческие условия в обновленной ЛЧ.

футбол, Суперлига
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