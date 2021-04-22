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NASA еще раз запустило на Марсе вертолет Ingenuity

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NASA еще раз запустило на Марсе вертолет Ingenuity

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) направило на Марс команду вертолету Ingenuity для выполнения в четверг нового полета. Однако только через несколько часов станет известно, сумеет ли он справиться с поставленной задачей. Об этом сообщила на сайте ведомства научный руководитель проекта Ingenuity Мими Онг.

По ее словам, очередной полет «будет более сложным». Вертолет должен был взлететь в 12:30 по Киеву. Аппарату предстоит подняться на высоту около 5 м, на некоторое время зависнуть, а затем отлететь в сторону на 2 м, вновь зависнуть и выполнить повороты, чтобы направить в разные стороны свою камеру для цветной съемки. После этого Ingenuity направится обратно и совершит посадку на месте взлета.

Как отметила Онг, информация о том, прошло ли все по плану, передаваемая с Марса на Землю при помощи марсохода Perseverance, должна поступить в NASA ориентировочно в 16:21 по Киеву. Как и во время первого успешного летного испытания, прошедшего 19 апреля, перемещения вертолета будут фиксироваться камерами Perseverance. «Мы ожидаем новых необыкновенных снимков», — указала Онг.

В минувший понедельник вертолет, масса которого составляет 1,8 кг, в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту примерно 3 м. Его полет продолжался 39,1 секунды. На проведенной в тот же день в NASA пресс-конференции было объявлено, что на ближайшие две недели запланировано не менее четырех полетов вертолета, разработка которого обошлась в 80 млн долларов. Предполагается, что во время одного из них Ingenuity удалится от места старта на «сотни метров», подчеркнула Онг.

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Марсоход Perseverance с вертолетом на борту осуществил 18 февраля в автоматическом режиме посадку в районе кратера Езеро. Специалисты NASA рассчитывают с его помощью обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Марс, Ingenuity
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