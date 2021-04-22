В Кремле рассказали, когда Путин ответит на предложение Зеленского

Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Донбассе, если посчитает необходимым. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести переговоры на Донбассе — «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».