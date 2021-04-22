Вертолет NASA совершил второй успешный полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, в четверг совершил второй успешный автономный полет на Красной планете, сообщило NASA.
Вертолет Ingenuity поднимался на высоту до пяти метров. Вслед за непродолжительным зависанием вертолет наклонился на 5 градусов и совершил отлет в сторону на два метра. После этого он вновь завис и выполнил развороты, чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны. Затем он отправился на свой "аэродром" для выполнения посадки. Весь полет продолжался около 50 секунд.
В минувший понедельник вертолет, масса которого составляет 1,8 кг, в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту примерно 3 м. Его полет продолжался 39,1 секунды. На проведенной в тот же день в NASA пресс-конференции было объявлено, что на ближайшие две недели запланировано не менее четырех полетов вертолета, разработка которого обошлась в 80 млн долларов. Предполагается, что во время одного из них Ingenuity удалится от места старта на «сотни метров».
Марсоход Perseverance с вертолетом на борту осуществил 18 февраля в автоматическом режиме посадку в районе кратера Езеро. Специалисты NASA рассчитывают с его помощью обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016