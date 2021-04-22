Вертолет NASA совершил второй успешный полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, в четверг совершил второй успешный автономный полет на Красной планете, сообщило NASA.

Вертолет Ingenuity поднимался на высоту до пяти метров. Вслед за непродолжительным зависанием вертолет наклонился на 5 градусов и совершил отлет в сторону на два метра. После этого он вновь завис и выполнил развороты, чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны. Затем он отправился на свой "аэродром" для выполнения посадки. Весь полет продолжался около 50 секунд.

В минувший понедельник вертолет, масса которого составляет 1,8 кг, в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту примерно 3 м. Его полет продолжался 39,1 секунды. На проведенной в тот же день в NASA пресс-конференции было объявлено, что на ближайшие две недели запланировано не менее четырех полетов вертолета, разработка которого обошлась в 80 млн долларов. Предполагается, что во время одного из них Ingenuity удалится от места старта на «сотни метров».

Марсоход Perseverance с вертолетом на борту осуществил 18 февраля в автоматическом режиме посадку в районе кратера Езеро. Специалисты NASA рассчитывают с его помощью обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.