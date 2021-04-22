Чехия высылает почти всех российских дипломатов – останутся только 5 человек

Чехия решила сократить состав российского посольства в Праге до численности состава чешского посольства в Москве. Об этом на брифинге заявил глава МИД страны.

«Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием штата нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей из Чехии до конца мая», — сказал Кулганек.

Чехия ранее решила выслать 18 российских дипломатов, которых там назвали сотрудниками ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР).

Россия предприняла ответные действия и объявила о высылке 20 чешских дипломатов. Глава международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак сообщал, что после этого в чешском посольстве останутся работать лишь пять дипломатов.

По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ — из пяти дипломатов и 19 технических служащих.