Чехия высылает почти всех российских дипломатов – останутся только 5 человек

Чехия решила сократить состав российского посольства в Праге до численности состава чешского посольства в Москве. Об этом на брифинге заявил глава МИД страны.
«Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием штата нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей из Чехии до конца мая», — сказал Кулганек.
Чехия ранее решила выслать 18 российских дипломатов, которых там назвали сотрудниками ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР).
Россия предприняла ответные действия и объявила о высылке 20 чешских дипломатов. Глава международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак сообщал, что после этого в чешском посольстве останутся работать лишь пять дипломатов.
По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ — из пяти дипломатов и 19 технических служащих.
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