Россия начала выводить войска из Крыма

Российские военные, принимавшие участие в учениях в Крыму, начали возвращаться на базы, сообщили в Минобороны РФ.
«23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — заявили в российском военном ведомстве в пятницу.
«В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», — сказали в Минобороны РФ.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал с 23 апреля вернуть войска из Южного и Западного военных округов, в том числе из Крыма в пункты постоянной дислокации.
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