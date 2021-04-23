В США и НАТО не впечатлились отводом российских войск от границ Украины

США внимательно следят за ситуацией у границ Украины и ждут от Москвы реальных действий, а не только заявлений. Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел», — указал он.

Пресс-служба НАТО сообщила, что Североатлантический альянс «принял к сведению» объявление об отводе войск и продолжит пристально следить за российскими силами у границ Украины.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал с 23 апреля вернуть войска из Южного и Западного военных округов, в том числе из Крыма в пункты постоянной дислокации.