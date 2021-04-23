Беларусь вводит запрет на ввоз и реализацию товаров Liqui Moly, Škoda Auto и Nivea

Беларусь вводит запрет на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 23 апреля, сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.

«Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», — отмечается в документе.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других), уточнили в правительстве.

В постановлении говорится, что документ принят на основании указа президента.

В случае выявления запрещенных товаров их будут отправлять обратно. При этом в Совмине пояснили, что постановление не распространяется на ввозимые гражданами товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.