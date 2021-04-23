Стало известно направление первой зарубежной поездки Байдена

В июне президент США Джо Байден совершит первую заграничную поездку в качестве главы государства, он отправится в Великобританию и Бельгию, говорится на сайте Белого дома.

«Эта поездка подчеркнет его приверженность восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки», — сообщили в администрации.

В Британии Байден будет участвовать в саммите G7, который пройдет в Корнуолле, затем он отправится в Бельгию для участия в саммите НАТО.