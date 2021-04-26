США могут назначить спецпредставителя по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Это один из шагов поддержки США.

Об этом он заявил в интервью Liga.net.

По его словам, также обсуждается более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере и "плюс поддержка Соединенными Штатами получения Украиной ПДЧ".

"Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился", - сообщил он.

Ермак отметил, что решение по спецпредставителю может быть принято быстро.