Десятки людей погибли во время религиозного праздника в Израиле

По меньшей мере 38 человек погибли, более 65 пострадали в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.
Как передает издание, изначально сообщалось, что во время праздника произошло обрушение трибуны. Однако затем власти указали, что причиной инцидента стала давка.
Экстренная медицинская служба Magen David Adom отмечает в Twitter, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, состояние 18 оценивается как тяжелое, двое получили травмы средней, а 39 — легкой степени тяжести.
Как передает Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой». «Все мы молимся об исцелении раненых», — отметил он.
В эвакуации раненых и тел погибших принимают участие военнослужащие израильской армии, сообщает пресс-служба военных.
«Бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон», — говорится в сообщении армии.
В конце марта 45 человек погибли и 37 пострадали в давке во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули.
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