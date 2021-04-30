Госсекретарь США на следующей неделе посетит Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе, сообщает телеканал CBS News.

«Госсекретарь Блинкен сообщил нам, что на следующей неделе посетит Украину», — заявила ведущая телеканала.

Заявление глава Госдепа сделал в интервью в программе «60 Минут».

Блинкен также отметил, что США начали фиксировать отвод части российских войск на границе с Украиной.

«Мы видели, что за последние несколько дней, очевидно, было принято решение отвести некоторые войска. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», — сообщил госсекретарь США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Блинкена в Украину в следующем месяце.

«Тот факт, что администрация Байдена направит своего самого высокопоставленного дипломата на Украину за несколько недель до потенциального саммита (между Байденом и президентом России Владимиром Путиным — Ред.), дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает восточноевропейскую нацию и ценит ее как союзника», — сообщал телеканал.