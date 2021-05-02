В Венесуэле повышают минимальную зарплату до $2,5

Власти Венесуэлы приняли решение увеличить размер минимальной заработной платы до 7 млн суверенных боливаров (около $2,5 по официальному курсу). Об этом в субботу сообщил министр труда республики Эдуардо Пиньяте.
«С 1 мая увеличивается размер минимальной заработной платы до 7 млн боливаров», — заявил министр, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.
Он добавил, что граждане, помимо зарплаты, будут получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 млн боливаров. «Таким образом, совокупный минимальный доход гражданина составит 10 млн боливаров (около $3,54)», — подчеркнул Пиньяте.
Ранее размер минимальной заработной платы в Венесуэле составлял 1,8 млн боливаров.
Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.
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