В Индии новый рекорд по числу смертей из-за коронавируса в сутки

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 392 488 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 19 557 457. Как сообщило в воскресенье ведомство на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 3 689 и составило 215 542.
Суточный скачок смертельных случаев от инфекции стал рекордным в Индии за все время эпидемии. Предыдущий антирекорд был отмечен 29 апреля и составлял 3 645.
Число заболевших за 24 часа несколько снизилось — в субботу сообщалось о 401 993 новых случаях инфицирования коронавирусом, что стало тогда восьмым мировым антирекордом, установленным в Индии за последние несколько недель.
Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние 24 часа сделали 1 826 219 человек, общее число привитых граждан составило 156 816 031.
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