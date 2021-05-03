Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос России

Главы МИД стран ЕС обсудят на предстоящем 10 мая заседании Совета ЕС действия России, включая контрсанкции против граждан ЕС и чиновников Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
«Евросоюз всегда предпочитает выработку общего ответа, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета ЕС по иностранным делам в следующий понедельник», — заявил он. Ранее СМИ сообщили, что эта тема будет обсуждаться в Совете ЕС 10 мая и на саммите ЕС 25 мая.
Стано заявил также, что Евросоюз вынес вопрос о действиях России, включая контрсанкции против европейских граждан и чиновников ЕС, на встречу глав МИД стран «семерки» в Лондоне.
«Министры иностранных дел „семерки“ будут встречаться в Лондоне сегодня, во вторник и в среду, вопрос России будет стоять на повестке дня. Они будут обсуждать, как действовать дальше», — заявил он, отвечая на вопрос о реакции ЕС на контрсанкции России.
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