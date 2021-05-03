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Президенты Украины, Польши и стран Балтии подписали декларацию о сотрудничестве

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Президент Украины Владимир Зеленский совместно с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве между государствами и поддержке фундаментальных принципов демократии, сообщает пресс-служба президента.

«С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости», — говорится в совместной декларации президентов, опубликованной на сайте главы Украинского государства.

Как указано в декларации, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония «привержены продолжению диалога и сотрудничества».

«Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность», — сказано в документе.

Также в декларации отмечается, что «Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют демократические ценности».

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Как указано в декларации, «президенты Польши, Эстонской Республики, Украины, Латвийской Республики и Литовской Республики, встречаются 3 мая в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции».

«Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку он был первым на нашем континенте и вторым в мире современным вступившим в силу основным законом государства», — сказано в декларации.

Польша, Литва, Латвия, Эстония, Владимир Зеленский
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