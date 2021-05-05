Меркель поблагодарила США за помощь в соперничестве с Россией и Китаем

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе конференции, организованной блоком ХДС/ХСС, заявила, что выступает против разделения мира на два лагеря, но при этом считает именно США главным союзником своей страны, сообщает агентство Reuters.

«Германия не заинтересована в том, чтобы мир разделился на два лагеря, как это было во время холодной войны. Но в то же время хорошо, что главный союзник Европы — США — вместе с ЕС участвуют в соперничестве с Россией и Китаем», — сказала Меркель.

Канцлер заявила, что всегда поддерживала идею заключения нового торгового соглашения между США и ЕС. Также она отметила, что в вопросах отношения с Китаем необходимо поднимать вопрос о нарушении прав человека в этой стране. При этом она отметила необходимость участия Пекина в международных структурах, поскольку это отвечает интересам Европы.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон решительно выступает против строительства газопровода «Северный поток-2». При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов указал на важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана.

В Германии, в свою очередь, не готовы отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2».