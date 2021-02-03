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Пентагон оценил возможность ядерной войны с Россией и Китаем

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Пентагон оценил возможность ядерной войны с Россией и Китаем

Конфликт между США и Россией, а также Китаем с применением ядерного вооружения вполне реален, заявил глава Стратегического командования США вице-адмирал Чарльз Ричард в статье для ежемесячного издания Военного-морского института США. При этом он указал, что в Пентагоне рассматривают возможность применения ядерного оружия «как низкую».

«Существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с использованием ядерного оружия, если они почувствуют, что проигрыш с использованием обычных вооружений может угрожать режиму или государству, — пишет Ричард. — Следовательно, американские военные должны поменять свое основное утверждение с „ядерное применение невозможно“ на „ядерное применение — вполне реальная возможность“ и действовать, чтобы сдерживать эту реальность».

Глава Стратегического командования подчеркивает, что прежний подход к ядерному сдерживанию своих противников должен быть изменен и адаптирован к современной динамичной среде.

После распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность конкуренции великих держав или конфликта с использованием ядерного оружия, отмечает вице-адмирал. Однако теперь, по его мнению, ситуация изменилась. «Последствия сегодняшней конкуренции и связанный с этим риск кризиса великих держав или прямого вооруженного конфликта очень значительный», — считает он.

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В то время как Минобороны США фокусировалось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали агрессивно бросать вызов международным нормам и глобальному миру, говорится в статье. При этом, считает Ричард, эти государства использовали инструменты силы и угрозы, невиданные со времен пика Холодной войны, такие как кибератаки и угроза в космосе.

«Такое поведение дестабилизирует и, если его не остановить, увеличивает риск кризиса или конфликта между великими державами. ...Уступка их действиям рискует укрепить их представление о том, что Соединенные Штаты не хотят или не могут ответить, что может еще больше их ободрить», — заявил Ричард.

Россия, США, Китай, ядерная война
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