У Украины и США одинаковая позиция по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает единство позиций Украины и США по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря.

«Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы обсудили вопрос „Северного потока — 2“ — для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами», — сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

Глава Украинского государства выразил благодарность США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.