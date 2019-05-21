США планируют ввести санкции против «Северного потока – 2»

США намерены ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» по доставке российского газа в страны ЕС. Об этом заявил во вторник американский министр энергетики Рик Перри, выступая в Киеве, куда он прибыл для участия в инаугурации Владимира Зеленского, передает агентство Bloomberg.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции в отношении проекта и его европейских участников.

Ранее американский журнал Foreign Policy сообщал о разрабатываемом двумя сенаторами законопроекте, согласно которому предлагается ввести санкции в отношении ряда европейских физлиц и компаний, имеющих отношение к строительству «Северного потока — 2».