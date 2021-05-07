Франция блокирует подписание контракта на поставку в ЕС 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech

Франция затягивает окончательное подписание Европейским союзом контракта с американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech на поставку в сообщество 1,8 млрд доз вакцины от нового коронавируса до 2023 года. Об этом в пятницу сообщила газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.

По ее информации, контракт должен был быть утвержден коллегией Еврокомиссии еще на прошлой неделе, однако этого не произошло. Единогласное одобрение является предварительным условием для подписания документа и передачи его странам — членам сообщества. Во многом причина срыва, как указывает Die Welt, обусловлена позицией еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, выступающего за наращивание мощностей по производству вакцин на уровне ЕС. Бретон на заседании коллегии ЕК выступил против контракта Pfizer и BioNTechс. В Еврокомиссии, однако, отказались подтвердить данную информацию.

Как пишет издание, представитель Франции в комитете ЕС по закупкам вакцин намеренно затягивает процесс заключения контракта. Предлог — постоянно возникающие проблемы, технические вопросы и просьбы о разъяснении деталей. По словам дипломатического источника газеты в ЕС, Париж, по-видимому, стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска препарата, разработанного консорциумом BioNTech — Pfizer. При этом на территории самой Франции, как напоминает издание, нет заводов, занимающихся производством сертифицированных вакцин на основе мРНК.

6 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз близок к подписанию нового контракта с американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech о поставке в сообщество 1,8 млрд доз вакцин до 2023 года. По ее словам, ЕС «каждую секунду вакцинирует 30 европейцев». Согласно официальной стратегии вакцинации, утвержденной ЕК, Евросоюз должен завершить иммунизацию 70% взрослого населения к концу сентября.