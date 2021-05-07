Франция блокирует подписание контракта на поставку в ЕС 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech

Франция затягивает окончательное подписание Европейским союзом контракта с американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech на поставку в сообщество 1,8 млрд доз вакцины от нового коронавируса до 2023 года. Об этом в пятницу сообщила газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.
По ее информации, контракт должен был быть утвержден коллегией Еврокомиссии еще на прошлой неделе, однако этого не произошло. Единогласное одобрение является предварительным условием для подписания документа и передачи его странам — членам сообщества. Во многом причина срыва, как указывает Die Welt, обусловлена позицией еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, выступающего за наращивание мощностей по производству вакцин на уровне ЕС. Бретон на заседании коллегии ЕК выступил против контракта Pfizer и BioNTechс. В Еврокомиссии, однако, отказались подтвердить данную информацию.
Как пишет издание, представитель Франции в комитете ЕС по закупкам вакцин намеренно затягивает процесс заключения контракта. Предлог — постоянно возникающие проблемы, технические вопросы и просьбы о разъяснении деталей. По словам дипломатического источника газеты в ЕС, Париж, по-видимому, стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска препарата, разработанного консорциумом BioNTech — Pfizer. При этом на территории самой Франции, как напоминает издание, нет заводов, занимающихся производством сертифицированных вакцин на основе мРНК.
6 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз близок к подписанию нового контракта с американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech о поставке в сообщество 1,8 млрд доз вакцин до 2023 года. По ее словам, ЕС «каждую секунду вакцинирует 30 европейцев». Согласно официальной стратегии вакцинации, утвержденной ЕК, Евросоюз должен завершить иммунизацию 70% взрослого населения к концу сентября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016