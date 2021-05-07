В Индии опять мировой антирекорд заражений коронавирусом

Индия зарегистрировала за 24 часа 414 188 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым мировым антирекордом. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 21 491 598.

Это уже 11-й максимум суточного прироста заразившихся, отмеченный в Индии с начала апреля. В мае самые большие скачки заболеваемости ранее фиксировались 6 мая (412 262 заболевших) и 1 мая (401 993 - тогда впервые число заболевших превысило 400 тыс.). Таким образом в пятницу Индия в целом в третий раз и второй раз подряд зафиксировала более 400 тыс. заболевших за сутки.

Устойчивый рост количества инфицированных за сутки отмечается в Индии с 1 марта, когда было выявлено всего 15 510 новых случаев инфицирования. Всего за два месяца это число выросло до более 400 тыс.

Число смертельных случаев, связанных с коронавирусом, возросло за 24 часа на 3 915 и достигло 234 083. В то же время число выздоровевших увеличилось за 24 часа на 331 507 и достигло 17 612 351. На лечении находятся 3 645 164 пациента с коронавирусом, что на 78 766 больше, чем утром в четверг.

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 370 298 человек, общее число привитых граждан составило 164 973 058. Индия остается одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения, указывает Минздрав.