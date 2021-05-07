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Вертолет Ingenuity сегодня совершит пятый полет на Марсе

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Вертолет Ingenuity сегодня совершит пятый полет на Марсе

Вертолет Ingenuity, находящийся на Марсе, совершит в пятницу очередной полет — уже пятый за последние три недели. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Взлет запланирован на 15:26 по времени Восточного побережья США (22:26 по Киеву). Предполагается, что информация о том, удачно ли все прошло, начнет поступать в NASA в 19:31 по времени Восточного побережья США (02:31 по Киеву 8 мая)», — отметило ведомство, подчеркнув, что принято решение усложнить задание для вертолета.

Сначала он поднимется на высоту пять метров и отлетит в южном направлении на 129 м, следуя по тому же маршруту, что и во время четвертого полета 30 апреля. «Но обратно он возвращаться не станет, как в предыдущих случаях, — указало NASA. — Он поднимется на новую, рекордную для него высоту — 10 м, откуда сможет сделать цветные и черно-белые фотоснимки местности. Затем опустится там же, проведя в воздухе в общей сложности 110 секунд».

«Это станет новой фазой в испытаниях вертолета, — заметило NASA. — Мы покажем, как новая технология может помочь другим исследовательским миссиям на Марсе». Специалисты ведомства рассчитывают использовать Ingenuity для изучения тех районов, куда не может добраться марсоход Perseverance, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач.

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Вертолет, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро вместе с марсоходом 18 февраля. Цель этой миссии — попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые поднялся на высоту 3 метра 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. 22 апреля он уже поднялся на высоту 5 метров и отлетел в сторону на 2 метра. 25 апреля вертолет преодолел расстояние 50 метров и вернулся обратно, а 30 апреля — в общей сложности 266 метров, проведя в воздухе 118 секунд.

Марс, Ingenuity
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