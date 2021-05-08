В Харькове умер раненный снайпером боец ВСУ

В военном госпитале в Харькове умер боец с Полтавщины - старший солдат Виктор Городниченко, которого 28 апреля на Донбассе ранил вражеский снайпер.

Об этом сообщает в Фейсбуке Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что украинский боец получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил. Ему оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмут, позднее - в Харьков. Но 8 мая, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался.