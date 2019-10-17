На Донбассе погиб украинский военный, один ранен

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 23 обстрела: семь раз возле Водяного, трижды неподалеку Авдеевки, дважды в районе Песков и возле Лебединского и Марьинки, а также возле Пищевика, дважды неподалеку Чермалыка и Талаковки, в районе Новомихайловки и вблизи Тарамчука.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов: трижды неподалеку Луганского, возле Зайцево, Золотого, Новозвановки и Катериновки.
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016