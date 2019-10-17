На Донбассе погиб украинский военный, один ранен

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 23 обстрела: семь раз возле Водяного, трижды неподалеку Авдеевки, дважды в районе Песков и возле Лебединского и Марьинки, а также возле Пищевика, дважды неподалеку Чермалыка и Талаковки, в районе Новомихайловки и вблизи Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов: трижды неподалеку Луганского, возле Зайцево, Золотого, Новозвановки и Катериновки.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.