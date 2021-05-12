Оливер Стоун заявил о войне США против России

Соединенные Штаты начали против России войну после так называемой Мюнхенской речи Владимира Путина, которую он произнес на конференции по безопасности в феврале 2007 года. Об этом заявил режиссер Оливер Стоун в интервью газете The Washington Post, посвященном его новой книге мемуаров «Преследуя свет». Трансляция велась на YouTube-канале издания.
«Против России на протяжении уже долгого времени ведется военная кампания. Ее начали Соединенные Штаты в 2006–2007 году, когда Владимир Путин произнес ту речь в Мюнхене. Но, я думаю, что на самом деле нет никаких свидетельств агрессивности России», — сказал Стоун.
По его словам, агрессия исходит со стороны стран НАТО, «которые окружили Россию и которые, кстати говоря, окружают Китай». Он добавил, что США нужны люди, которые будут говорить с позиций мира.
«Давайте жить в дружбе с Россией, давайте жить в дружбе с Китаем и т.д. Мы должны поменять нашу точку зрения, поскольку до сих пор остаемся единственной силой в мире, которая контролирует войну. Мы не можем продолжать этот путь — это самоубийственный путь», — сказал Стоун.
Стоун известен своими интервью и положительными отзывами в адрес лидеров, которых внутри США часто подвергают критике. В 2003 году он выпустил фильм о Кубе с интервью тогдашнего руководителя страны Фиделя Кастро. В 2014 году Стоун снял фильм о бывшем венесуэльском лидере Уго Чавесе, в 2016-м — о скрывающемся от американских спецслужб бывшем сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене.
В 2017 году режиссер выпустил интервью с Путиным, а в 2019-м во время одной из бесед он попросил российского президента стать крестным отцом его дочери. В декабре прошлого года Стоун привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016