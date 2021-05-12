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Австралийская авиакомпания покажет своим пассажирам полное лунное затмение

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Австралийская авиакомпания покажет своим пассажирам полное лунное затмение

Австралийская авиакомпания Qantas открыла продажу билетов на последний обзорный рейс, пассажиры которого смогут с высоты 13 тыс. м увидеть редкое природное явление — лунное затмение во время суперлуния — момента, когда полная Луна находится в точке наибольшего сближения с Землей. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Qantas совершит 26 мая специальный „лунный рейс“ на самолете Boeing B787 Dreamliner, чтобы дать своим пассажирам возможность увидеть суперлуние с высоты птичьего полета. Второе и последнее суперлуние в 2021 году совпадает с полным лунным затмением, что делает это природное явление очень редким», — указали в пресс-службе авиаперевозчика.

Как рассказали СМИ в пресс-службе авиакомпании, в этом полете к пассажирам и экипажу Qantas присоединятся астрономы австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO, которые вначале помогут летчикам разработать маршрут и подобрать высоту, оптимальную для наблюдения за Луной, а позднее проведут для пассажиров «экскурсию в ночное небо». «Этот „лунный полет“ станет отличным завершением программы специальных рейсов Qantas, для тех, кто скучает по путешествиям во время пандемии, и он будет самым необычным», — отметили в авиакомпании.

Портом вылета и прибытия «лунного рейса» станет международная гавань Сиднея — аэропорт им. Кингсфорда Смита. Ожидается, что полет будет продолжаться примерно три часа, и большая его часть пройдет на высоте около 13 тыс. метров. Стоимость билетов составит от 499 до 1 500 австралийских долларов (от $390 до $1 175).

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Суперлуние — момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея, то есть ближайшей к Земле точке Луны, и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) случаются довольно редко. Во время суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

Австралия, Луна, Quantas
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