В Европарламенте разработали комплекс мер по противодействию РФ

Комитет Европарламента по международным делам подготовил для Европейского совета и Еврокомиссии проект рекомендаций по выстраиванию отношений с Россией. Документ от 5 мая опубликован на сайте ЕП.

Парламентарии предлагают принять меры, направленные на поддержание продемократического общества в России:

поддержать создание круглосуточного телеканала, который позволит противостоять русскоязычной пропаганде;

не признать легитимность российского парламента и призвать к отстранению России от участия в международных организациях с парламентскими ассамблеями, если выборы осенью 2021 года будут признаны сфальсифицированными;

принять и анонсировать стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией, которые будут включать ослабление визового режима, инвестирование в свободную торговлю и другие стимулы. Предполагается, что Евросоюз должен будет предложить их в обмен на демократические преобразования в стране.

Также комитет Европарламента по международным делам рекомендовал ЕС принять меры по сдерживанию российской угрозы, в том числе вместе c НАТО поддерживать стабильность в рамках «Восточного партнерства» (инициатива, направленная на укрепление отношений между ЕС, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной). В рамках этого пункта парламентарии предлагают отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, если она продолжит агрессивные угрозы и военные действия против членов ЕС и соседних стран (декларацию с аналогичным призывом ЕП уже принял в конце апреля), а также сократить зависимость от российских газа и нефти «по крайней мере до тех пор, пока президент Путин находится у власти».

Помимо этого, парламентарии предлагают противодействовать вмешательству России в дела ЕС и Восточного партнерства и продолжить работу по сдерживанию гибридных угроз со стороны Москвы. Они считают, что ЕС вместе с США должны разработать меры по защите демократии, которые затронут политику противодействия отмыванию денег, правила оказания экономической и финансовой помощи, международные расследования и поддержку правозащитников.

В числе других предложений руководству ЕС — при ведении диалога с Россией учитывать вопросы защиты прав человека и проведения свободных выборов; пересмотреть проекты инвестиционной поддержки и экономического сотрудничества, начиная с «Северного потока-2»; быть готовыми ввести новые санкции против России за системные репрессии против демократических сил; создать централизованную систему противодействия отмыванию денег.

Парламентарии также рекомендовали пересмотреть пять принципов отношений с Россией, принятых в 2016 году:

реализация минских соглашений по Украине;

укрепление связей с бывшими странами СССР;

усиление устойчивости ЕС к угрозам со стороны России;

взаимодействие с Россией по некоторым определенным вопросам, таким как борьба с терроризмом;

развитие контактов между людьми.

Голосование в комитете Европарламента по инициативе запланировано на 17 июля.

В конце апреля депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT, остановить строительство «Северного потока-2», отказаться от российских нефти и газа и аннулировать визы российских олигархов, близких к властям страны. Эти меры предлагается принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины. При этом документ не имеет юридической силы, обязывающий ЕС предпринять соответствующие действия.