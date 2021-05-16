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В Европарламенте разработали комплекс мер по противодействию РФ

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В Европарламенте разработали комплекс мер по противодействию РФ

Комитет Европарламента по международным делам подготовил для Европейского совета и Еврокомиссии проект рекомендаций по выстраиванию отношений с Россией. Документ от 5 мая опубликован на сайте ЕП.

Парламентарии предлагают принять меры, направленные на поддержание продемократического общества в России:

  • поддержать создание круглосуточного телеканала, который позволит противостоять русскоязычной пропаганде;
  • не признать легитимность российского парламента и призвать к отстранению России от участия в международных организациях с парламентскими ассамблеями, если выборы осенью 2021 года будут признаны сфальсифицированными;
  • принять и анонсировать стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией, которые будут включать ослабление визового режима, инвестирование в свободную торговлю и другие стимулы. Предполагается, что Евросоюз должен будет предложить их в обмен на демократические преобразования в стране.

Также комитет Европарламента по международным делам рекомендовал ЕС принять меры по сдерживанию российской угрозы, в том числе вместе c НАТО поддерживать стабильность в рамках «Восточного партнерства» (инициатива, направленная на укрепление отношений между ЕС, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной). В рамках этого пункта парламентарии предлагают отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, если она продолжит агрессивные угрозы и военные действия против членов ЕС и соседних стран (декларацию с аналогичным призывом ЕП уже принял в конце апреля), а также сократить зависимость от российских газа и нефти «по крайней мере до тех пор, пока президент Путин находится у власти».

Помимо этого, парламентарии предлагают противодействовать вмешательству России в дела ЕС и Восточного партнерства и продолжить работу по сдерживанию гибридных угроз со стороны Москвы. Они считают, что ЕС вместе с США должны разработать меры по защите демократии, которые затронут политику противодействия отмыванию денег, правила оказания экономической и финансовой помощи, международные расследования и поддержку правозащитников.

В числе других предложений руководству ЕС — при ведении диалога с Россией учитывать вопросы защиты прав человека и проведения свободных выборов; пересмотреть проекты инвестиционной поддержки и экономического сотрудничества, начиная с «Северного потока-2»; быть готовыми ввести новые санкции против России за системные репрессии против демократических сил; создать централизованную систему противодействия отмыванию денег.

Парламентарии также рекомендовали пересмотреть пять принципов отношений с Россией, принятых в 2016 году:

  • реализация минских соглашений по Украине;
  • укрепление связей с бывшими странами СССР;
  • усиление устойчивости ЕС к угрозам со стороны России;
  • взаимодействие с Россией по некоторым определенным вопросам, таким как борьба с терроризмом;
  • развитие контактов между людьми.

Голосование в комитете Европарламента по инициативе запланировано на 17 июля.

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В конце апреля депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT, остановить строительство «Северного потока-2», отказаться от российских нефти и газа и аннулировать визы российских олигархов, близких к властям страны. Эти меры предлагается принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины. При этом документ не имеет юридической силы, обязывающий ЕС предпринять соответствующие действия.

Россия, Европарламент
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