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Премьер Британии назначил спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств

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Премьер Британии назначил спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств. Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10, этот пост займет член Палаты лордов британского парламента Ник Герберт.

В сообщении отмечается, что он «возглавит борьбу по защите прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом», а также будет одним из организаторов международной конференции «Быть собой — это безопасно», посвященной правам людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которая пройдет в Лондоне в 2022 году с участием политиков, активистов и экспертов из разных стран.

«Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных в вопросе прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, — это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии», — подчеркнул Джонсон. В свою очередь Герберт указал, что Лондону предстоит сыграть «важную роль в деле борьбы с насилием и дискриминацией против представителей ЛГБТ — явлений, которые не должны происходить в современном мире».

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58-летний Герберт был депутатом Палаты общин британского парламента от ныне правящей Консервативной партии с 2005 по 2019 год. В 2020 году по предложению Джонсона он получил от королевы Елизаветы II титул барона Саут-Даунского, став пожизненным членом неизбираемой Палаты лордов. С 2009 года Герберт состоит в однополом браке со своим давним партнером адвокатом Джейсоном Идсом.

Великобритания, ЛГБТ, Борис Джонсон
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