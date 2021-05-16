Россия привлекла старообрядцев к подготовке спецназа

Живущих в тайге и степях российских старообрядцев привлекают к обучению военных подразделений Сил специальных операций Минобороны РФ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу телеканалу «Звезда».

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые», — отметил российский министр.

По словам Шойгу, жители тайги и других территорий с непростым климатом могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить». Чему именно они обучают спецназовцев, глава российского Минобороны не уточнил.

Как сообщает «Звезда», учения спецподразделений в условиях труднопроходимой местности и низких температур прошли в Республике Тыва. В дальнейшем военное ведомство планирует провести похожие экспедиции на Алтае и в Кемеровской области.

В 2019 году начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказывал, что российские космонавты проходят часть своей подготовки перед полетом на МКС в университете спецназа в Чечне.

Космонавты учатся альпинистской, воздушно-десантной подготовке, проходят курсы выживания в дикой среде и оказания медицинской помощи. По словам Власова, эти навыки необходимы космонавтам, поскольку после посадки они могут оказаться в диких условиях.