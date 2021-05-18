Рада приняла закон о продаже земли через электронные аукционы

Верховная Рада на заседании 18 мая поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2195, которым регулируется проведение электронных земельных аукционов.

Документ поддержали 272 депутата, фракциями голосовали «против» только ОПЗЖ и Батькивщина.

Как ранее отмечал нардеп Ярослав Железняк, ко второму чтению к законопроекту подали 700 поправок. Рада начала рассмотрение документа еще 29 апреля.

Законопроектом № 2195 предполагается продажа через электронные аукционы участков государственной и коммунальной собственности или прав на них, участником земельных торгов может быть физическое или юридическое лицо.

Торги будут проводиться в единой электронной торговой системе. По результатам будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с победителем земельных торгов, который предложил наивысшее ценовое предложение.