Нардеп Яценко вошел в состав фракции «Батькивщина»

Народный депутат Антон Яценко вошёл в состав фракции «Батькивщина», сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Согласно поданному заявлению и части третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождение народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии «Всеукраинского объединение «Батькивщина», — сказал Стефанчук на заседании парламента во вторник.

Яценко был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по округу № 200 (Черкасская область).

Народный депутат Украины Антон Яценко известен широкой общественности как «крестный отец» «тендерной мафии».