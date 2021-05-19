Биткоин стремительно летит вниз

Биткоин в ходе торговой сессии снизился на 17,5%, до $38,154 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk на 14:41 по Киеву.

По данным на 14:52 курс биткойна находился на уровне $38,39 тыс. (-16,58%).

В предыдущий раз криптовалюта торговалась на этом уровне в начале февраля еще до того как Tesla объявила о покупке биткоинов. Снижение котировок за неделю составляет 33%. По данным CoinGecko, капитализация главной криптовалюты снизилась до $716 млрд.

Резкое падение связывают, в частности, с действиями властей Китая по регулированию майнинга биткоина — накануне власти запретили финансовым учреждениям и платежным сервисам предоставлять услуги с использованием криптовалюты, и предостерег частных инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами — и общей волатильностью рынка криптовалют.