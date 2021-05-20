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Европарламент призвал Турцию признать геноцид армян

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Европарламент призвал Турцию признать геноцид армян

Европарламент в среду одобрил доклад, касающийся отношений ЕС и Турции, в котором призвал страну признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, говорится в сообщении парламента.

Депутаты обеспокоены «враждебной внешней политикой» Турции, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также ее участием в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что идет вразрез с приоритетами ЕС, говорится в докладе.

«Они также повторяют свой призыв к Турции признать геноцид армян, что проложит путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами», — считают в Европарламенте.

За доклад высказались 480 депутатов, 64 проголосовали против и 150 воздержались. Сам парламент признал геноцид армян в 1987 году.

Европарламент уже много лет пытается склонить Турцию к признанию геноцида армян. В частности, в 2015 году он принял резолюцию, провозглашавшую 24 апреля в ЕС Днем памяти жертв геноцида армян, а также обратился с соответствующим призывом к Анкаре.

Турция в ответ предупредила, что такие призывы могут привести к ухудшению отношений с Евросоюзом.

В конце апреля события начала XX века в Османской империи назвал геноцидом президент США Джо Байден. Турецкий МИД на это заявил, что отвергает заявление американского лидера.

«Никто не сможет научить нас чему-либо о нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — самое великое предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это утверждение, основанное исключительно на популизме», — подчеркнул глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

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Речь идет о массовых убийствах армян на территории Османской империи в 1915 году. По разным оценкам тогда погибли от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Турция не считает произошедшее геноцидом, но признает многочисленные жертвы среди армянского народа.

ЕС, Турция, Армения, геноцид
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