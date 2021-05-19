Основатель Telegram назвал сервисы Apple цифровым рабством

Технологии, применяемые в работе устройств Apple, делают пользователей «цифровыми рабами» американской компании, так как ограничивают пользователей в выборе. Такое мнение в среду высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store, и вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования своих данных», — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию. «Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», — отметил Дуров.
В понедельник газета The New York Times опубликовала материал, посвященный предполагаемым уступкам главы Apple Тима Кука китайскому правительству в области обеспечения безопасности данных пользователей. Сообщение основано на внутренней документации Apple, интервью с бывшими и действующими сотрудниками компании и экспертами, а также на новых судебных исках. Как сообщает издание, материалы дают представление о том, на какие «компромиссы» пришлось пойти Куку для ведения бизнеса в Китае. Среди них газета называет отказ от технологии шифрования после того, как правительство КНР запретило ее применять.
Комментируя сообщение The New York Times, Дуров заявил, что крупные технологические компании часто предпочитают прибыль свободе. «Неудивительно, что тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая, которая — благодаря Apple — теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone», — резюмировал он.
Ранее Дуров выступил с критикой Apple, в частности из-за комиссии в 30%, которую компания берет с разработчиков приложений. Он также призвал пользователей перейти с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
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