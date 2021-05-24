Пурпурно-розовый бриллиант «Сакура» продали на торгах Christie's за $29 млн

Пурпурно-розовый бриллиант «Сакура» массой 15,81 карата был продан на аукционе в Гонконге за $29 млн. Как сообщили в понедельник организаторы торгов из аукционного дома Christie’s, это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком.

«Лот был продан в воскресенье 23 мая за 226 275 000 гонконгских долларов ($29,1 млн)», — отметили устроители. Оценочная стоимость камня, оправленного в кольцо из платины и золота, составляла от $25 млн до $38 млн. Имя покупателя не раскрывается.

«Сакура» — это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком. В Christie’s отметили, что такие алмазы крайне редко встречаются в природе, при этом лишь менее 10% их них могут весить свыше 0,2 карат.

Предыдущий рекорд стоимости для пурпурно-розовых бриллиантов был установлен в ноябре прошлого года в Женеве. Тогда камень «Призрак Розы» весом 14,83 карата, добытый российской компанией «Алроса» на территории Республики Саха (Якутия), был продан за $26,6 млн.

Ныне действующий рекорд цены драгоценных камней был установлен на аукционе Sotheby’s в Женеве в ноябре 2013 года: тогда розовый бриллиант Pink Star весом 59,6 карата ушел с молотка за $83,19 млн. Он был найден в 1999 году на руднике компании De Beers в ЮАР. Победителем аукциона стал американский ювелир Айзак Вульф. Однако выяснилось, что денег на оплату камня у покупателя нет, и бриллиант вернулся на аукцион. В апреле 2017 года на торгах в Гонконге Pink Star был повторно продан за $71,2 млн.