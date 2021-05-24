Паспорта вакцинации Украина запустит с 1 июля вместе с ЕС

Украина намерена начать внедрять так называемые паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизируя этот процесс с ЕС. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе селекторного совещания под руководством главы государства Владимира Зеленского, сообщил Офис президента.

«Глава государства поинтересовался процессом подготовки паспортов вакцинации. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском союзе», — говорится в сообщении.