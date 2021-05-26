Польша не пропустила летевший в Барселону самолет «Белавиа»

Польша не пустила в свое воздушное пространство самолет белорусской государственной авиакомпании «Белавиа», который выполнял рейс из Минска в Барселону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Польского агентства гражданской авиации.

«Самолет „Белавиа“ действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — пояснил он.

Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что самолёт «Белавиа», следовавший из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Беларуси и стал вырабатывать топливо перед заходом на посадку.

Отметим, что правительство Литвы в среду также запретило заходить в воздушное пространство республики белорусским авиаперевозчикам.

Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании «Белавиа», которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.