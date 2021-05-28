«Белавиа» продолжает отменять рейсы в страны Европы

Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила регулярные рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев в период с 29 мая по 30 июня из-за запрета ЕС и Украины на использование воздушного пространства. Об этом сообщает в пятницу авиаперевозчик на своем сайте.
«В связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полеты выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт, Кишинев приостановлено в период с 29 мая 2021 года по 30 июня 2021 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что специалистами компании проводятся расчеты «возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения». Уточняется, что в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран регулярные рейсы в Стамбул и Ларнаку будут выполняться по измененному расписанию.
В пятницу «Белавиа» также отменила свои рейсы в Таллин с 28 мая по 28 августа.
Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, в том числе Великобритания, Франция, Швеция, Латвия, Украина, Чехия, Финляндия, Литва, Польша, Словакия.
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