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Запасы газа в Европе упали до минимального показателя

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Запасы газа в Европе упали до минимального показателя

Уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе в процентном выражении достиг минимального значения за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

Об этом сообщает enkorr.

На утро 27 мая уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату — 35,95%. Текущий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах отстает от среднего показателя за последние пять лет на 14,43 процентных пункта.

Средний объем нетто-закачки в мае на треть отстает от среднего показателя за последние пять лет (256 млн куб. м/сут. против 373 млн куб. м/сут.).

При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (усредненной дате перехода европейских подземных хранилищ от режима закачки к отбору) уровень запасов природного газа сможет достигнуть 78%. Этот показатель может оказаться еще ниже из-за влияния плановых ремонтов на газопроводах "Ямал—Европа" (с 6 по 10 июля) и "Северный поток" (с 13 по 23 июля).

Средний 5-летний уровень запасов в ПХГ Европы на начало сезона отбора составляет 92%.

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Ранее сообщалось, что цена газа с поставкой в Нидерландах выросла до 342 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, стоимость достигла максимального значения с 26 сентября 2018 года.

Указывается, что спотовая цена газа в Европе перемахнула через максимальное значение 2021 года и вышла на максимум за последние более чем два с половиной года.

Спотовая цена на газ в Европе обновила трёхмесячный максимум на фоне прогнозов об ухудшении погоды и отказа РФ увеличить транзит газа через Украину в мае.

газ, ЕС
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