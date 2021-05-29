Госдеп запросил $665 млн для защиты Европы и $255 млн для Украины

Государственный департамент США запросил у Конгресса $665,8 млн на 2022 финансовый год для защиты Европы и Евразии. Об этом говорится в бюджетном запросе американского ведомства.

Данная сумма, по мнению департамента, повысит устойчивость стран региона к «иностранному пагубному влиянию» и поспособствует евроатлантической интеграции. В частности, выделенные средства используют для противостояния растущим вызовам со стороны России и Китая.

«Финансирование будет направлено на поддержку программ, направленных на защиту демократии, верховенства закона, продвижение прав человека и гендерного равенства, борьбу с коррупцией и противодействие авторитаризму», — уточняется в сообщении.

Предполагается, что данные программы также будут «поддерживать свободные и честные СМИ, гражданское общество, энергетику и инфраструктуру, кибербезопасность и экономическое развитие», помогут устранить последствия пандемии. Среди адресатов помощи Грузия, Украина, Молдавия. Финансирование также направлено на помощь белорусскому народу в его стремлениях к демократии.

Для Украины Госдеп попросил выделить $255 млн. В сообщении говорится, что оказанная помощь позволит противодействовать агрессии со стороны России, ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией и процесс реформирования институтов для европейской интеграции.

Другим важным направлением Госдеп США назвал поддержку работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликта на Донбассе.

Госдепартамент США также запросил из федерального бюджета на 2022 финансовый год более $810 млн на иностранное вещание, в первую очередь направленного на Россию, Китай и Иран. Средства должны пойти подведомственному департаменту Агентству по глобальным медиа (USAGM). Оно курирует в том числе радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.