Оппозиция Беларуси рассчитывает в случае победы получить $10 млрд международной помощи

Помощь Беларуси в случае демократизации страны может составить $10 млрд при участии не только ЕС, но и других стран и организаций, заявил глава кабинета представителей экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Валерий Ковалевский во время пресс-конференции.

«То, что предлагает сейчас Европейский союз, объем помощи составляет порядка €3 млрд. По нашим оценкам, участие других заинтересованных игроков — национальных правительств, международных организаций — увеличит этот пакет помощи для Белоруссии до $10 млрд», — сказал Ковалевский.

Ранее в Европейской комиссии разработали план экономической помощи стране на сумму не менее €3 млрд в случае смены власти. Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что пакет будет заморожен, пока Беларусь «не станет демократической».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пояснил, что это способ блока показать его поддержку «становления Беларуси демократической страной».

В частности, Еврокомиссия предполагает оказание помощи по трем направлениям: восстановление экономики, поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности, инвестиции в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.

После того как Беларусь вступит на путь демократического перехода, ЕС предложит стране двустороннее рамочное соглашение, которое укрепит их долгосрочные отношения.

Работа над пакетом помощи началась еще в прошлом году, после того как в стране в августе прошли выборы президента, которые ЕС не признал легитимными. Тогда победил Александр Лукашенко, но на Западе результаты сочли сфальсифицированными.

Очередное обострение отношений между странами Запада и Беларусью произошло после того, как в Минске 23 мая сел лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Экипаж получил от Минска сообщение о бомбе на борту и принял решение садиться там же. Но проверка самолета не выявила ничего опасного.

Этим рейсом летели экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка. Обоих задержали и затем арестовали на два месяца.

В отношении Протасевича в Беларуси возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков.