«Укрзализныця» открыла продажу билетов в Венгрию и Австрию

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп — Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны по маршруту Киев — Вена (Австрия).
Как отмечается в сообщении на сайте «Укрзализныци» в пятницу, поезда Чоп-Захонь будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь — Чоп — Захонь.
Также «Укрзализныця» открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона по маршруту Киев — Вена с отправлением из Киева с 1 июня и обратно из Вены со 2 июня ежедневно.
В компании также подчеркнули, что контроль за соблюдением всех противоэпидемических мероприятий будет усилен.
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