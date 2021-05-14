«Укрзализныця» открыла продажу билетов в Венгрию и Австрию

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп — Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны по маршруту Киев — Вена (Австрия).

Как отмечается в сообщении на сайте «Укрзализныци» в пятницу, поезда Чоп-Захонь будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь — Чоп — Захонь.

Также «Укрзализныця» открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона по маршруту Киев — Вена с отправлением из Киева с 1 июня и обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

В компании также подчеркнули, что контроль за соблюдением всех противоэпидемических мероприятий будет усилен.