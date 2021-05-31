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Зеленский создал президентский Университет информационной и кибербезопасности

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Зеленский создал президентский Университет информационной и кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.

«В Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего. Он будет готовить специалистов по кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий», — заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука» в понедельник.

Как отметил глава государства, «учащиеся будут обучаться бесплатно, а после реализовываться и работать в Украине для защиты государства».

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине начинают формироваться профессии, которые создадут новую волну инноваций.

«Мы формируем профессии и специальности будущего, которые создадут новую волну технологического уклада. Этот процесс формируется на основах современного научного простора и практики», — сказал он.

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В основу президентского университета будет заложен стандарт «3П: персоналии, профессия, прогресс» или мотивационное лидерство, психологическое развитие, коммуникации, тимлидерство, здание производственных процессов, аналитика, разработка исследований и рисков.

Как сообщается, ученики смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии.

«Будет большой кастинг как студентов, так и для преподавателей», — подчеркнул Шкарлет, добавив, что к участию в программе обучения будут приглашены иностранные эксперты.

Владимир Зеленский, Университет информационной и кибербезопасности
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