Зеленский создал президентский Университет информационной и кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.
«В Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего. Он будет готовить специалистов по кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий», — заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука» в понедельник.
Как отметил глава государства, «учащиеся будут обучаться бесплатно, а после реализовываться и работать в Украине для защиты государства».
По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине начинают формироваться профессии, которые создадут новую волну инноваций.
«Мы формируем профессии и специальности будущего, которые создадут новую волну технологического уклада. Этот процесс формируется на основах современного научного простора и практики», — сказал он.
В основу президентского университета будет заложен стандарт «3П: персоналии, профессия, прогресс» или мотивационное лидерство, психологическое развитие, коммуникации, тимлидерство, здание производственных процессов, аналитика, разработка исследований и рисков.
Как сообщается, ученики смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии.
«Будет большой кастинг как студентов, так и для преподавателей», — подчеркнул Шкарлет, добавив, что к участию в программе обучения будут приглашены иностранные эксперты.
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